Президент Ильхам Алиев: Реализованные Азербайджаном проекты позволяют сегодня рассматривать Каспий как важную транспортную артерию (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/- В воскресенье после церемонии подписания документов на V Саммите глав государств прикаспийских стран в казахстанском городе Актау президенты выступили с заявлениями для печати.

Отметив, что Саммит прошел в условиях взаимопонимания и дружелюбия, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал подписание Конвенции кульминацией проделанной работы.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с заявлением.

Заявление Президента Ильхама Алиева:

-Уважаемый Нурсултан Абишевич,

Уважаемые главы государств,

Дамы и господа.

В первую очередь, хотел бы еще раз выразить благодарность Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за гостеприимство, за оказанный теплый прием, за высокую организацию Саммита.

Подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря – документ исторического характера. Азербайджан на всех этапах подготовки этого документа конструктивно работал и вносил свой вклад, так же как и другие прикаспийские страны, для того, чтобы этот документ был подписан. Хотел бы выразить благодарность своим коллегам за активную работу для того, чтобы мы могли сегодня подписать этот важный документ, определяющий общеправовой режим Каспийского моря.

И до подписания Конвенции Каспий был морем безопасности, морем стабильности, и гарантом стабильности и безопасности на Каспии были наши отношения - и двусторонние, и многосторонние. Между Прикаспийскими странами существует высокий уровень сотрудничества, доверия, взаимодействия, и это - главный гарант безопасности и стабильности.

Сегодня безопасность и стабильность на Каспии определяются Конвенцией, которую мы подписали. Естественно, это открывает широкие перспективы для тесного взаимодействия прикаспийских стран, решения вопросов экономического, транспортного характера, вопросов, которые будут способствовать улучшению уровня жизни наших народов.

Азербайджан вносит активный и большой вклад в улучшение экологической ситуации на Каспии. Меры, которые предпринимает наше правительство, нацелены на то, чтобы предотвратить загрязнение Каспийского моря, особенно при осуществлении нефтегазовых операций. Я во время Саммита уже об этом говорил и еще раз хочу сказать, что все нефтегазовые операции, осуществляемые Азербайджаном в период независимости, соответствуют международным стандартам İSO.

В следующем году мы будем отмечать 70-летие добычи нефти на Каспии, что является первой добычей нефти на морских месторождениях. Конечно же, за годы эксплуатации нефтегазовых ресурсов Каспия в предыдущие годы в определенной степени экология Каспия пострадала. Но сегодня наша страна делает все для того, чтобы Каспий был зоной экологического развития, экологической стабильности.

Азербайджан активно инвестирует в транспортную инфраструктуру, и проекты, которые мы реализовали, позволяют нам сегодня рассматривать Каспий как важную транспортную артерию. Коридор Восток-Запад, в рамках которого Азербайджан представляет свои транзитные услуги Казахстану и Туркменистану, коридор Север-Юг, по которому осуществляется транзит через Азербайджан между Ираном и Россией - это проекты, которые укрепляют экономическое сотрудничество, создают новые рабочие места, еще ближе делают наши страны друг к другу и способствуют укреплению стабильности и безопасности.

В рамках заседания сегодня я отметил, что по коридору Север-Юг в этом году между Ираном и Россией грузоперевозки выросли более чем в 100 раз. На территории Азербайджана все работы в этом направлении завершены, и мы ожидаем увеличения грузопотока. То же самое Азербайджан осуществил проект, который объединяет железные дороги Европы и Азии, и по этому коридору также ожидаем огромный рост грузопотока. Все это дополнительные возможности для наших стран. Это экономическое благополучие, это превращение наших стран в важный транзитный узел мирового масштаба.

Конечно же, сегодняшняя церемония подписания открывает новые перспективы перед нами. Мы нацелены на продолжение сотрудничества. Азербайджан со всеми прикаспийскими странами имеет очень тесные, доверительные отношения, отношения, основанные на учете взаимных интересов, на равноправии, на уважении территориальной целостности и суверенитета всех стран. Хотел бы от имени всего азербайджанского народа выразить большое удовлетворение тем, что мы наконец-то подписали этот важный документ, который сыграет огромную роль в будущем для успешного развития всех наших стран. Спасибо.

Коснувшись значения подписания Конвенции о правовом статусе Каспия, Президент Ирана Хасан Роухани, Президент России Владимир Путин и Президент Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедов отметили, что Конвенция внесет еще более важный вклад в дальнейшее сотрудничество между нашими странами.

В заключение главы государств сделали совместное фото.

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