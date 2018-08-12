Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан делает все для того, чтобы Каспий был зоной экологического развития, экологической стабильности

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан делает все для того, чтобы Каспий был зоной экологического развития, экологической стабильности.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев после церемонии подписания документов на V Саммите глав государств прикаспийских стран в воскресенье в казахстанском городе Актау, выступая совместно с президентами с заявлениями для печати.

"Азербайджан вносит активный и большой вклад в улучшение экологической ситуации на Каспии. Меры, которые предпринимает наше правительство, нацелены на то, чтобы предотвратить загрязнение Каспийского моря, особенно при осуществлении нефтегазовых операций. Я во время Саммита уже об этом говорил и еще раз хочу сказать, что все нефтегазовые операции, осуществляемые Азербайджаном в период независимости, соответствуют международным стандартам İSO.

В следующем году мы будем отмечать 70-летие добычи нефти на Каспии, что является первой добычей нефти на морских месторождениях. Конечно же, за годы эксплуатации нефтегазовых ресурсов Каспия в предыдущие годы в определенной степени экология Каспия пострадала. Но сегодня наша страна делает все для того, чтобы Каспий был зоной экологического развития, экологической стабильности", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, Азербайджан активно инвестирует в транспортную инфраструктуру, и проекты, которые мы реализовали, позволяют нам сегодня рассматривать Каспий как важную транспортную артерию.

"Коридор Восток-Запад, в рамках которого Азербайджан представляет свои транзитные услуги Казахстану и Туркменистану, коридор Север-Юг, по которому осуществляется транзит через Азербайджан между Ираном и Россией - это проекты, которые укрепляют экономическое сотрудничество, создают новые рабочие места, еще ближе делают наши страны друг к другу и способствуют укреплению стабильности и безопасности",- сказал Президент Азербайджана.

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