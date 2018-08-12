Президент Ильхам Алиев: Азербайджан ожидает многократное увеличение грузоперевозок по Баку-Тбилиси-Карс в предстоящие годы

12 августа 2018 23:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан ожидает многократное увеличение грузоперевозок по маршруту Баку-Тбилиси-Карс в предстоящие годы. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в воскресенье на V Саммите глав государств прикаспийских стран в казахстанском городе Актау.

«Многомиллиардные инвестиции в транспортный сектор превратили Азербайджан в один из важных транспортных и логистических центров Евразии»,- сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, Азербайджан играет важную транзитную роль для прикаспийских стран и эта роль из года в год возрастает.

«В октябре 2017-го года в Баку состоялось открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Этот проект соединяет железные дороги Азии и Европы. В прошлом году по этому маршруту был перевезен 191 контейнер, а за 6 месяцев текущего года – около 1.400 контейнеров. До конца года планируется перевезти около 4 тысяч контейнеров. Мы ожидаем многократное увеличение грузоперевозок по этому маршруту в предстоящие годы»,- сказал Президент Азербайджана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Грузоперевозки по маршруту Север - Юг через территорию Азербайджана выросли в 100 раз
Политика 22:43
Президент Ильхам Алиев: Оккупационная политика Армении против Азербайджана является большой угрозой региональной безопасности
Политика 21:45
Устроен официальный прием в честь участников Актауского саммита
Политика 21:37
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан делает все для того, чтобы Каспий был зоной экологического развития, экологической стабильности
Политика 21:29
Главы государств в Актау приняли участие в церемонии выпуска молоди осетра в Каспийское море (ФОТО)
Политика 18:57
В Актау состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана (ФОТО)
Политика 17:04
Лента новостей
Во Франции два человека погибли при крушении планера
Европа 23:45
С удовольствием наблюдаем за соревнованиями по художественной гимнастике - зрительница
Общество 23:31
Награждены призеры заключительного дня XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 23:21
Очень помогает поддержка зала – азербайджанская гимнастка Елизавета Лузан
Общество 23:20
У нас в стране арена гимнастики мирового уровня – зрительница
Общество 23:19
Счастлива выступать в Национальной арене гимнастики – азербайджанская гимнастка Лейли Агазаде
Общество 23:15
Президент Ильхам Алиев: Грузоперевозки по маршруту Север - Юг через территорию Азербайджана выросли в 100 раз
Политика 22:43
В Афганистане 17 военных погибли при нападении талибов на базу
Другие страны 22:34
Президент Ильхам Алиев: Оккупационная политика Армении против Азербайджана является большой угрозой региональной безопасности
Политика 21:45