V Саммит глав государств прикаспийских стран стал большим историческим событием - политолог

БАКУ /Trend/ - V Саммит глав государств прикаспийских стран, определив правовой статус Каспия, стал большим историческим событием. Об этом в понедельник сказал Trend член Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджана, председатель Центра исследований международных отношений, доктор политических наук по философии, политолог Руфиз Гонагов.

"В казахстанском городе Актау при участии президентов Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана состоялся саммит по определению статуса Каспия. Подписание главами государств пяти прикаспийских стран Конвенции, определяющей правовой статус Каспия, стало итогом дискуссий, продолжавшихся на протяжении 22 лет. На повестке дня саммита стояли три главных вопроса: правовой статус водного бассейна, сотрудничестве на Каспии, вопросы региональной и глобальной безопасности", - сказал политолог.

По его словам, к подписанию конвенции проявлялся большой интерес в глобальном масштабе. "Большое количество журналистов из различных стран мира следило за ходом саммита. Конечно, это также связано с геополитическим расположением Каспия. Потому что Каспий не просто водный бассейн. Каспийский бассейн содержит миллиарды баррелей нефти и триллионы кубометров подтвержденных запасов газа", - сказал он.

Гонагов добавил, что один из самых спорных моментов продолжавшихся долгие годы дискуссий был связан с тем, считать Каспий морем или озером. Этот фактор являлся решающим в определении его статуса. Согласно подписанной Конвенции, была достигнута общая договоренность о статусе Каспия как "моря, отметил Гонагов.

Политолог также сказал, что одна из значимых сторон Конвенции в том, что согласно 14 статье документа, прикаспийские страны могут прокладывать по дну моря газовые и нефтяные трубопроводы, для чего достаточно лишь разрешения стран, владеющих сектором, через который проходит трубопровод. Как отметил Гонагов, это дает "зеленый свет" транспортировке запасов углеводородов Туркменистана и Казахстана посредством Азербайджана в Турцию и Европу.

"Согласно Конвенции, прикаспийские государства берут на себя прямую ответственность за техногенные аварии, произошедшие в своем секторе. Согласно договоренности, в Каспийском море могут находиться военно-морские флоты лишь прикаспийских стран. В рамках саммита было также подписано три дополнительных протокола по взаимной деятельности по борьбе с организованной преступностью, терроризмом, а также по охране границ", - сказал Гонагов.

Политолог добавил, что подписание данной Конвенции не только обеспечит стабильность в Каспийском регионе, но еще больше усилит роль Азербайджана как международной транзитной страны, увеличит его экономическую мощь.

Отметим, что в воскресенье на V Саммите глав государств прикаспийских стран в казахстанском городе Актау состоялась церемония подписания документов.

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент России Владимир Путин, Президент Ирана Хасан Рухани и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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