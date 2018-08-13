Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Абшеронского логистического центра (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в открытии Абшеронского логистического центра, построенного в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.
Глава государства разрезал ленту в знак официального открытия Центра.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Абшеронского логистического центра.
Директор Абшеронского логистического центра Зия Агаев проинформировал главу государства о проделанной работе.
Было отмечено, что строительство Центра началось в апреле 2017 года.
Ознакомившись с работой Центра, глава государства пожелал успехов коллективу.
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