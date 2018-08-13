Конвенция о правовом статусе Каспия облегчит приход инвестиций в регион - казахстанский эксперт

13 августа 2018 17:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подписанная в Актау Конвенция о правовом статусе Каспия облегчит приход инвестиций в регион, сказал Trend в понедельник известный казахстанский политолог Эдуард Полетаев.

По его словам, Конвенция о правовом статусе Каспия является концептуальным документом, заключенным на долговременную перспективу.

«Неурегулированный правовой статус Каспийского моря являлся полем для разнообразных спекуляций самых неоднородных сил и групп. Теперь таких спекуляций станет значительно меньше, принято важное компромиссное политическое решение, создающее обширное поле для принятия дальнейших решений. Конвенция, как один из видов международных договоров, обычно включает весь комплекс вопросов, связанных с той или иной темой. Правда, ряд спорных моментов все-таки оказался вынесен «за скобки» документа, они будут решаться в рамка двух- или трехсторонних договоров. Но в целом подписание конвенции поможет укреплению взаимного доверия и повышению транспарентности в сотрудничестве прибрежных государств», - сказал Полетаев.

По его мнению, документ также станет ответом на настоящие и потенциальные угрозы безопасности, так как предполагает более глубокое и всеобъемлющее укрепление контактов.

"Конвенция создала все предпосылки для бесконфликтного разрешения многих вопросов. Подписание документа должно, в частности, упростить разрешение споров о принадлежности залежей нефти и газа, возможности прокладки трубопроводов по дну Каспия, облегчить решение вопросов безопасности, в особенности это касается такого острого вопроса, как нахождение военных сил третьих государств», - сказал эксперт.

Он отметил, что конвенция не решит абсолютно все вопросы региональной повестки, тем не менее это мощный базис, позволяющий быть более уверенным в дальнейшей договороспособности стран "каспийской пятерки".

Отметим, что накануне в Актау на саммите прикаспийских государств Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент России Владимир Путин, Президент Ирана Хасан Рухани и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, а руководители соответствующих структур прикаспийских государств подписали другие важные документы, вытекающие из конвенции.

В частности, Протокол о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью на Каспийском море, Соглашение между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве, Соглашение между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта, Соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море и Протокол о сотрудничестве и взаимодействии пограничных ведомств.

(Автор: Матанат Насибова)

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