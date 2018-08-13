Азербайджан абсолютно уверен в будущем турецкой экономики - МИД

13 августа 2018 18:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией во всех сферах укрепляется день ото дня, сказал в понедельник глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, Азербайджан придает особое значение экономическим отношениям с Турцией и вносит свой вклад в развитие этих связей вложением инвестиций, своим участием в двусторонней торговле, энергетических и транспортных проектах регионального и глобального значения.

«Наряду с тем, что Азербайджан продолжает вкладывать инвестиции в экономику Турции, он расширяет свое активное участие в турецкой экономике. Азербайджан считает, что мегапроекты, которые, в свою очередь, реализует Турция в последние годы, в ближайшем будущем обеспечат для экономики Турции и региона дополнительные возможности, и абсолютно уверен в будущем нерушимой турецкой экономики. Азербайджан, как всегда, продолжит всесторонне поддерживать народ и государство братской Турции во всех сферах», - сказал Гаджиев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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