Европе следует поддержать прокладку TAP – американский конгрессмен

14 августа 2018 09:09 (UTC+04:00)

Американский конгрессмен Девин Нунес заявил, что Европе следует поддержать прокладку Трансадриатического газопровода из Азербайджана в Италию, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, этот газопровод является единственным рецептом снижения зависимости Европы от российского газа.

Нунес также заявил, что единственным препятствием для этого газопровода является российская пропаганда в Италии, с помощью которой Москва распространяет дезинформацию с целью помешать реализации проекта.

"С постройкой Трансадриатического газопровода появится еще один источник газа для Европы. Это обстоятельство снизит зависимость европейских стран от российского газа", — добавил конгрессмен.

Однако итальянские власти сопротивляются этому проекту, называя газопровод бессмысленным по причине отсутствия спроса на него. Администрация Дональда Трампа рассматривает Трансадриатический газопровод, стоимость строительства которого оценивается в 5,2 миллиардов долларов, как противовес "Северному потоку-2".

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