Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования Президенту Италии

14 августа 2018 19:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева во вторник выразили соболезнования Президенту Италии Серджо Маттарелле в связи с обрушением моста в итальянском городе Генуя.

"Мы глубоко опечалены известием о погибших и пропавших без вести людях в результате обрушения автомобильного моста вблизи города Генуя. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаем вам, семьям и близким погибших, всему народу Италии глубокие соболезнования в связи с этой трагедией", - говорится в соболезновании главы государства.

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