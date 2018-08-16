Президент Ильхам Алиев присвоил звания военнослужащим и гражданским лицам Госпогранслужбы (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной пограничной службы.

Согласно распоряжению, воинское звание «генерал-лейтенант» присвоено генерал-майору Аскеру Сабир оглу Халилову и генерал-майору Афгану Вели оглу Нагиеву, воинское звание «генерал-майор» - полковнику Азеру Огтай оглу Ибрагимову, полковнику Аязу Авез оглу Гусейнову и полковнику Расулу Афиг оглу Тагиеву.

Другим распоряжением глава государства присвоил военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы почетные звания "Заслуженный артист", "Заслуженный учитель", "Заслуженный врач", "Заслуженный деятель физической культуры и спорта", "Заслуженный инженер" и "Заслуженный медицинский работник" за многолетнюю плодотворную деятельность.

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