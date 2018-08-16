Иллюзия о "великой Армении" угрожает стране исчезновением с политической карты - эксперт

16 августа 2018 16:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Захватническая политика Армении, проводимая на протяжении многих лет, привела к изоляции страны от международного сообщества.

Об этом в четверг сказал Trend политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя установку на станции метро "Площадь Республики" в центре Еревана фальшивой карты, где территории Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии представлены как территория "великой Армении".

По его словам, неспроста Ван и другие территории Турции, а также грузинская Джавахетия, приграничные с Арменией иранские территории отнесены на карте к "великой Армении".

"Все это дает основание говорить, что независимо от того, кто находится у власти в Армении, государственной стратегией являются территориальные претензии, этнические чистки, терроризм и т.д.", - добавил эксперт.

Гулиев напомнил, что Серж Саргсян, еще находясь у власти, своими бредовыми высказываниями о важности подготовки молодежи к очередной войне хотел сказать, что после оккупации Азербайджана будущей целью являются территории Турции, Грузии и Ирана.

"Безусловно, тем самым Саргсян призвал армянский народ продолжать поддерживать захватническую политику для реализации иллюзии о "великой Армении", - сказал Гулиев.

По словам эксперта, сегодня Армения, в отличие от других соседних стран, превратилась в моноэтническую страну.

"Единственным иным этносом в стране являются езиды, которые в последние годы начали подвергаться различного рода притеснениям. В отношении них проводится политика дискриминации, и большая часть представителей этого народа переселяется в Россию и другие страны мира. Также хочу отметить, что еще в годы перестройки в СССР армянские политические эксперты выступали с лозунгом "Армения принадлежит только армянам". А теперь мы видим в Армении плачевные результаты этих лозунгов", - отметил эксперт.

Гулиев добавил, что ошибочная политика этой страны в итоге завершится ее падением, уничтожением.

"Народ уже критикует Пашиняна, который пришел к власти в результате "революции". Логическим результатом всего этого является самоизоляция страны. Если Армения не избавится от подобных иллюзий, утопических идей, то даже самый сильный экономист мира не сможет вытащить эту страну из тяжелого положения, кризиса", - отметил эксперт.

По его словам, реальность такова, что Армения столкнулась лицом к лицу с угрозой исчезновения с политической карты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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