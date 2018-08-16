Президентам пяти прикаспийских стран будет вручена международная награда Caspian Energy Award (ФОТО)

16 августа 2018 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Caspian Energy и Caspian European Club вручат международную премию «Caspian Energy Award-2018» президентам пяти прикаспийских стран в номинации «За особый вклад в развитие политического, экономического и социального сотрудничества на Каспии». Об этом сказал первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев, слова которого приводятся в сообщении клуба.

Он отметил, что данная премия будет вручена президентам пяти прикаспийских стран, поставившим свою подпись под историческим документом – Конвенцией по статусу Каспия.

«Статуэтка международной премии Caspian Energy Award символизирует нефтяной фонтан, верхняя часть которого изображает 5 пальцев одной ладони - 5 государств, которые равнозначно распределены. В центре изображен Каспий, который связывает пять прикаспийских государств единой судьбой», - сказал он.

По словам Тельмана Алиева, Caspian Energy Award присуждается мировым лидерам, внесшим свой вклад в экономическое развитие и интеграцию бизнес-сообщества стран каспийско-черноморского и балтийского регионов и служит показателем активности международного бизнеса, высокого авторитета в регионе, отражением инвестиционной привлекательности, открытости экономик стран региона.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.

24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение двух лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club, автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

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