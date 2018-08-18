Азербайджанские пограничники задержали около 29 тыс человек, находящихся в розыске

18 августа 2018 10:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За последние 15 лет азербайджанские пограничники задержали около 29 тысяч человек, находящихся в розыске.

Об этом говорится в статье начальника Государственной пограничной службы, генерал-полковника Эльчина Гулиева, опубликованной в официальной статье.

Гулиев отметил, что за последние 15 лет азербайджанские пограничники задержали 8797 нарушителей границы, 135 091 нарушителей пограничного режима, 28 935 находящихся в розыске лиц, предотвратили провоз контрабанды на сумму примерно в 126 миллионов манатов, а также пресекли провоз через госграницу 4,266 тонн наркотиков, выявили и уничтожили 331 тонну кустов наркотических растений.

Начальник госпогранслужбы также сказал, что в результате мероприятий, проведенных в текущем году Государственной пограничной службой, по выявлению разведывательно-подрывной деятельности против Азербайджана было обнаружено 18 граждан Азербайджана, привлеченных к сотрудничеству органами иностранных спецслужб, а также 79 граждан Азербайджана и 21 иностранных граждан, подозреваемых в связях с ними. В рамках борьбы против терроризма было задержано 88 человек, установлена личность 375 человек.

Кроме этого, обезврежено 136 организованных преступных групп, занимающихся незаконной миграцией, контрабандой, в том числе контрабандой наркотиков.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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