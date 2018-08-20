Россия будет делать все необходимое для укрепления отношений с Азербайджаном - посол

20 августа 2018 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия будет делать все необходимое для укрепления отношений с Азербайджаном, сказал в понедельник на брифинге посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

По его словам, Россия не ставит другие страны перед выбором направлений сотрудничества. "Мы никогда и никого не старались ставить перед выбором. Россия и Азербайджан - суверенные, устойчивые, стабильные независимые государства, которые сами в состоянии определить круг своих друзей на международной арене. Я думаю, что Россия будет делать все возможное, чтобы наши с Азербайджаном отношения и взаимодействие только укреплялись и становились все более тесными", - сказал Бочарников.

Также дипломат прокомментировал вопрос нападок в адрес России и Азербайджана. "Мы полагаем, что однополярный подход изжил себя. В мире существует много различных центров влияния, которые выстраивают отношения исходя из своих национальных интересов. Я не думаю, что какое-то влияние на Азербайджан может быть таким сильным, чтобы страна не поступила так, как она всегда поступает, в соответствии со своим суверенитетом", - сказал посол.

(Автор: Анвар Мамедов)

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