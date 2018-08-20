Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования индийскому коллеге

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование Президенту Индии Раму Натху Ковинде.

"Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крупномасштабных наводнений, произошедших в стране. B связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индии", - говорится в соболезновании главы государства.

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