Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования индийскому коллеге

20 августа 2018 19:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование Президенту Индии Раму Натху Ковинде.

"Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крупномасштабных наводнений, произошедших в стране. B связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индии", - говорится в соболезновании главы государства.

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