В Армении началось открытое противостояние между спикером парламента и премьером - эксперт

БАКУ /Trend/ - В Армении началось открытое противостояние между председателем парламента и премьер-министром, сказал Trend главный редактор газеты "Bakı xəbər", эксперт Айдын Гулиев.

Гулиев отметил, что премьер-министр Никол Пашинян открыто признал наличие в Армении конституционного кризиса.

«Однако, кризис значительно острее и стремится к углублению. Целью номер один для Пашиняна является проведение внеочередных парламентских выборов с условием, что он останется премьер-министром. В противном случае, невозможно прибрать к рукам большинство в новом парламенте. Если он не сохранит за собой пост премьер-министра, то не сможет победить на выборах», - сказал Гулиев.

По словам главного редактора, внеочередные парламентские выборы возможны в условиях отставки премьер-министра, в случае безуспешности двукратной попытки нынешнего парламента избрать нового премьера.

Эксперт добавил, что Пашинян полностью понимает, насколько опасным для него являются эти условия.

«Он старается, чтобы нынешний парламент внес изменения в конституцию, согласно которым парламент получил бы полномочия по самороспуску. Только в этом случае Пашинян сохранит за собой пост премьер-министра, и в то же время сможет провести внеочередные парламентские выборы», - сказал главный редактор газеты.

Также эксперт отметил, что Пашинян хочет вновь вывести сотни тысяч людей на улицы и под давлением «уличных шествий» заставить парламент внести изменения в Конституцию.

«Это его серьезный план, другого пути нет, в ближайшие недели мы увидим в Ереване сотни тысяч людей, вышедших на мирную акцию», - сказал Гулиев.

По словам главного редактора, в отношении плана Пашиняна возникло два очага сопротивления.

«Экс-президент Роберт Кочарян призвал все пророссийские силы объединится против Пашиняна. Комментируя высказывания Пашиняна, экс-президент отметил, что "Россия не та страна, чтобы высказываться о ней в таком ключе", и подобную оценку Кочаряна можно считать именно призывом. Второй фронт сопротивления открыл председатель парламента Ара Баблоян своим жестким заявлением. Парламент во главе с Баблояном готовится противостоять политике Пашиняна, направленной на внесение изменений в конституцию», - сказал эксперт.

Гулиев также привел слова, председателя армянского парламента, заявившего о том, что общественная солидарность в Армении находится под угрозой, что дает основания говорить о том, что страна находится на пороге гражданского противостояния.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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