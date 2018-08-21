Имя немецкого депутата еще в 2014 году было внесено в список "нежелательных лиц" - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Депутат Бундестага Германии Альберт Вайлер в 2014 и 2016 годах совершил незаконные визиты на оккупированные территории Азербайджана, и поэтому с того периода его имя внесено в список «нежелательных лиц». Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя сообщения в газете «Бильд» по поводу запрета на въезд немецкого депутата на территорию Азербайджана.

«В некоторых зарубежных СМИ отмечается, что будто бы его имя только сейчас внесено в данный список. Это неверная информация, так как имя Вайлера еще с 2014 года значится в списке «нежелательных лиц». Этот человек совершал незаконные визиты на территории Азербайджана, оккупированные вооруженными силами Армении», - сказал Гаджиев.

Глава пресс-службы подчеркнул, что необходимо уважать территориальную целостность, суверенитет, законы других стран, и в этом контексте незаконные визиты на оккупированные территории Азербайджана недопустимы.

Гаджиев добавил, что при этом Азербайджан занимает конструктивную позицию в данном вопросе, и если лица, которые не ведут деятельности непосредственно против Азербайджана, обратятся с письмами-извинениями и выразят уважение к территориальной целостности и законам Азербайджана, то может быть рассмотрено исключение их имен из списка "нежелательных лиц", и такой опыт уже имеется.

«Если данное лицо к нам обратится, мы можем рассмотреть этот случай, но пока такого рода обращений от него не поступало. Поэтому существует запрет на его въезд на территорию Азербайджана», - сказал глава пресс-службы МИД.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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