В Армении созданы противостоящие Пашиняну политические группировки - аналитик

21 августа 2018 21:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Внутренняя политика в Армении находится в состоянии паралича. После заявлений премьер-министра Никола Пашиняна в ходе состоявшегося 17 августа митинга против него внутри страны стали создаваться политические группировки, сказал во вторник Trend аналитик-обозреватель Эхтирам Ашырлы.

Ашырлы отметил, что премьер-министр подвергся наиболее жесткой критике со стороны представителей Республиканской партии Армении.

«В конечном же итоге, спикер парламента Ара Баблоян сказал, что заявления Никол Пашиняна о представлении проекта изменений в конституцию и референдуме на митинге 17 августа вызвали обеспокоенность у него. Также Баблоян сказал, что для обсуждения ситуации начался ряд встреч с премьер-министром, президентом, руководителем Высшего судебного совета, правозащитниками и международными дипломатами», - сказал аналитик.

По словам аналитика, Пашинян считает представителей Республиканской партии, представленных в парламенте, бандитской шайкой.

Ашырлы отметил, что Пашинян забывает один момент, что для внесения изменений в конституцию он вынужден обратиться к Республиканской партии Армении.

«С другой стороны, согласно поручению премьер-министра продолжается расследование в связи с событиями первого марта. В результате последних расследований брату Амбика Геворгяна – водителя экс-премьера Овика Абрахамяна было предъявлено обвинение в совершении общественно-опасных деяний. Более того, после недавнего заявления Национальной службы безопасности Армении, председатель постоянного комитета по общественно-социальным делам Нацслужбы безопасности, председатель фракции Республиканской партии Акоб Акобян принял решение выписать имущество, оформленное на имя его сына Паруйра Акобяна. На фоне этих событий стали появляться и другие негативные моменты. Так, согласно сообщениям в СМИ, примерно 10 дней назад в Центральный банк Армении был отправлен один значимый документ за подписью начальника отдела министерства финансов Гранта Суварьяна. Было предложено, чтобы лицам, которые в течение двух дней представят правоохранительным органам информацию "о любых операциях" Микаэля Арутуняня, Роберта Кочаряна и Юрия Хачатурова, "выдать из ломбардов, действующих в Армении, золото и другие ценные подарки"», - отметил аналитик.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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