По инициативе Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой малообеспеченным семьям по случаю праздника Гурбан раздаются праздничные паи (ФОТО) (версия 2)

22 августа 2018 10:56 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:32)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой малообеспеченным семьям по случаю праздника Гурбан раздаются праздничные паи, сообщает Фонд Гейдара Алиева в среду.

Проект охватывает все семьи, которые получают адресную социальную помощь. С этой целью на предприятиях по разделке мяса были подготовлены и упакованы праздничные паи. Праздничные паи раздаются при поддержке министерства труда и социальной защиты населения 51 157 семьям в регионах страны и районах Баку, которые получают адресную социальную помощь, жителей поздравляют с праздником. Праздничные паи будут раздаваться до 23 августа.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева, поддерживающий государственные программы, нацеленные на социально-экономическое развитие, всегда уделяет внимание малообеспеченным семьям и лицам, которым требуется особая забота, вместе с ними отмечает различные праздники и знаменательные дни. Также в 2016-2018 годах всем семьям, которые получают адресную социальную помощь, было розданы праздничные паи Фонда Гейдара Алиева по случаю Нового года и Новруза, для тысяч людей, нуждающихся в социальной помощи, были организованы праздничные столы, переданы подарки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
По инициативе Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой малообеспеченным семьям по случаю праздника Гурбан раздаются праздничные паи (ФОТО)
Политика 10:32
Мариана Василева: Огромное спасибо президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой за поддержку и все созданные условия
Общество 10 августа 18:52
Дмитрий Яблонский: Благодарен Мехрибан Алиевой за невероятную поддержку Габалинского международного музыкального фестиваля
Общество 6 августа 18:45
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджанский народ, сохраняя свою богатую историю и культурное наследие, всегда открыт для новых идей
Общество 31 июля 23:51
Мехрибан Алиева: Проведение в Азербайджане чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу поможет дальнейшей популяризации и развитию этой дисциплины
Политика 28 июля 14:41
Терроризм на оккупированных территориях Азербайджана является источником нестабильности в СНГ - депутат
Политика 23 июля 18:51
Лента новостей
Минфин Азербайджана не смог реализовать облигации на аукционе
Бизнес 11:26
Количество должников в Казахстане превысило 1,4 млн человек
Бизнес 11:25
Крупное предприятие Азербайджана по переработке фундука активно расширяет географию зарубежных поставок
Бизнес 11:23
Казахстан экспортирует товары в более 120 стран
Бизнес 11:18
В Казахстане дешёвое дизельное топливо будут распределять онлайн
Бизнес 11:13
В Казахстане разрабатывается программа индустриализации на 2020-2024 гг.
Бизнес 10:58
По инициативе Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой малообеспеченным семьям по случаю праздника Гурбан раздаются праздничные паи (ФОТО)
Политика 10:32
Украинская компания построит в Узбекистане фармзавод
Бизнес 10:17
Азербайджанцы стали чаще посещать Иран, Грузию и Турцию
Туризм 10:08