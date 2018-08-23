Президент Ильхам Алиев: Aзербайджан и Украину объединяют традиционные дружественные связи

23 августа 2018 16:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Украины Петро Порошенко.

“От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Украины – Дня независимости.

Aзербайджан и Украину объединяют традиционные дружественные связи. Нынешний высокий уровень наших межгосударственных отношений наглядно отражает эту традицию.

Верю, что развитие и дальнейшее углубление нашего сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке внесет новый вклад в благосостояние наших стран и народов.

B этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Украины – благополучия и процветания”, - говорится в поздравлении главы государства.

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