Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов ряда стран (ФОТО)

23 августа 2018 16:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Исландии в стране Берглинд Асгейрсдоттир.

Глава государства также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Социалистической Республики Вьетнам Нго Дук Манха.

Президент Ильхам Алиев в четверг также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Бенин Иссираджоу Гомина Ибрагима.

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