Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов ряда стран (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Исландии в стране Берглинд Асгейрсдоттир.
Глава государства также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Социалистической Республики Вьетнам Нго Дук Манха.
Президент Ильхам Алиев в четверг также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Бенин Иссираджоу Гомина Ибрагима.
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