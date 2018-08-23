Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов ряда стран (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Исландии в стране Берглинд Асгейрсдоттир.

Глава государства также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Социалистической Республики Вьетнам Нго Дук Манха.

Президент Ильхам Алиев в четверг также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Бенин Иссираджоу Гомина Ибрагима.

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