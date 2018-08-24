Визит Ангелы Меркель в Азербайджан даст большой импульс развитию связей между двумя странами - депутат

БАКУ /Trend/ - Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Азербайджан даст большой импульс развитию как экономических, так и политических связей между двумя странами. Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

Гусейнов отметил, что Германия является центром экономической силы в Европе. "С этой точки зрения развитие экономических связей между Азербайджаном и Германией очень полезно для обеих стран. Считаю, что данный визит открывает путь для новых инвестиций. Как известно, Германия заинтересована в развитии проекта "Южный газовый коридор", предусматривающего транспортировку газа в Европу с азербайджанского месторождения "Шахдениз". Конечно же, Германия стремится диверсифицировать маршруты и источники поставок энергетических ресурсов в Европу. Возможно, что в рамках этого визита в данном направлении также будут проводиться обсуждения, и интерес к проекту, реализуемому Азербайджаном в области транспортировки энергоресурсов, еще больше повысится", - сказал депутат.

Гусейнов отметил, что визит Ангелы Меркель в Азербайджан имеет важное значение для страны и с политической точки зрения. "В первую очередь, вниманию канцлера еще раз будет представлена информация о нагорно-карабахском конфликте, справедливой позиции Азербайджана в этом вопросе. Германия поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Считаю, что Берлин и на этот раз продемонстрирует свою поддержку, что имеет важное значение для нашей страны", - добавил Гусейнов.

По его словам, этот визит принесет пользу обеим странам, и в то же время внесет вклад в развитие связей между Азербайджаном и ЕС.

Отметим, что завтра в рамках визита на Южный Кавказ Ангела Меркель посетит Азербайджан.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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