Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии спортивно-развлекательного паркового комплекса в Баку (ФОТО) (версия 2)

24 августа 2018 17:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в пятницу приняли участие в открытии спортивно-развлекательного паркового комплекса, охватывающего территории улиц Юсифа Сафарова, Аладдина Гулиева и Сергея Сенюшкина в Хатаинском районе Баку.

Во время ознакомления с проделанной работой исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров проинформировал Президента Ильхама Алиева о новом спортивно-развлекательном парковом комплексе. Было сообщено, что общая площадь нового паркового комплекса составляет 36833 квадратных метра. Территория парка была очищена от нефтяных отходов и мраморной пыли, обнаруженных в результате геологических исследований, почва удобрена, заложена полоса озеленения, посажены десятки деревьев и декоративных кустов, установлены современная осветительная система и камеры наблюдения. Скульптуры, изготовленные из натуральных камней и металлов, составляют единство с ландшафтом, отличаются особым дизайном и стилем. В парке установлены различные каменные скульптуры, в том числе скульптуры в форме сердца, и композиция Love. На территории комплекса также имеется крытый шахматный павильон. Кроме того, построены две футбольные площадки, универсальная спортивная площадка для волейбола, гандбола и баскетбола, тренажерная площадка. Здесь также будет функционировать кафе.

Было отмечено, что спортивно-развлекательный парковый комплекс и парк «Севирям», созданный в 2016 году по инициативе Фонда Гейдара Алиева, объединяют асфальтированный участок, автостоянки и современный металлический мост.

В последнее время по поручению Президента Ильхама Алиева в городе Баку капитально реконструируются парки и аллеи, создаются новые. В этих уголках отдыха особое внимание уделяется пропаганде спорта и физическому здоровью граждан. Все это – часть реализуемых проектов, направленных на создание современных уголков отдыха для удобства жителей и гостей нашего города.

Создание новых парков и уголков отдыха, современной инфраструктуры для оказания услуг населению превращает Баку в один их красивейших городов мира. Этот парк придаст еще большую красоту городу Баку. С открытием нового спортивно-развлекательного паркового комплекса, который создан в современном стиле и оригинальном дизайне, в столице появилась еще одна достопримечательность. Реализация таких проектов демонстрирует, что работа, направленная на благоустройство нашей столицы, ведется постоянно.

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