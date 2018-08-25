В Баку состоялась церемония официальной встречи Канцлера Германии

25 августа 2018 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу состоялась церемония официальной встречи Канцлера Германии Ангелы Меркель, прибывшей в Азербайджан.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Канцлера Германии был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Канцлера Германии Ангелу Меркель.

Начальник почетного караула отдал рапорт Канцлеру Германии.

Президент Ильхам Алиев и Канцлер Германии Ангела Меркель обошли строй почетного караула.

Канцлер Германии поприветствовала азербайджанских солдат.

Прозвучали государственные гимны Германии и Азербайджана.

Представители государства и правительства Азербайджана были представлены Канцлеру Ангеле Меркель, члены немецкой делегации – Президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Ильхамом Алиевым и Канцлером Германии.

Президент Азербайджана и Канцлер Германии сфотографировались для официального фото.

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