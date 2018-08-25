В Баку состоялась церемония официальной встречи Канцлера Германии

БАКУ /Trend/ - В субботу состоялась церемония официальной встречи Канцлера Германии Ангелы Меркель, прибывшей в Азербайджан.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Канцлера Германии был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Канцлера Германии Ангелу Меркель.
Начальник почетного караула отдал рапорт Канцлеру Германии.
Президент Ильхам Алиев и Канцлер Германии Ангела Меркель обошли строй почетного караула.
Канцлер Германии поприветствовала азербайджанских солдат.
Прозвучали государственные гимны Германии и Азербайджана.
Представители государства и правительства Азербайджана были представлены Канцлеру Ангеле Меркель, члены немецкой делегации – Президенту Ильхаму Алиеву.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Ильхамом Алиевым и Канцлером Германии.
Президент Азербайджана и Канцлер Германии сфотографировались для официального фото.