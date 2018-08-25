Премьер Грузии посетит Азербайджан

25 августа 2018 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 30 августа посетит Азербайджан, говорится в субботу в сообщении государственной канцелярии правительства Грузии.

Мамука Бахтадзе проведет в Баку ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.

На встречах будут обсуждаться дальнейшее укрепление связей стратегического партнерства между двумя странами, процессы, происходящие в мире и регионе, перспективы развития крупномасштабных энергетических и инфраструктурных проектов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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