Премьер Грузии посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 30 августа посетит Азербайджан, говорится в субботу в сообщении государственной канцелярии правительства Грузии.

Мамука Бахтадзе проведет в Баку ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.

На встречах будут обсуждаться дальнейшее укрепление связей стратегического партнерства между двумя странами, процессы, происходящие в мире и регионе, перспективы развития крупномасштабных энергетических и инфраструктурных проектов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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