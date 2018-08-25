Состоялась встреча Президента Азербайджана и Канцлера Германии в расширенном составе (версия 2)

БАКУ /Trend/ - По завершении церемонии официальной встречи в субботу состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Канцлера Германии Ангелы Меркель в расширенном составе с участием делегаций.

Президент Азербайджана и Канцлер Германии выступили на встрече с речами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

Затем от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева был дан обед в честь Канцлера Германии Ангелы Меркель.

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