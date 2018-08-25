Президент Ильхам Алиев: Германо-азербайджанские связи будут и дальше успешно развиваться (версия 2)

Добавлены подробности (первая верси опубликована в 14:08)

БАКУ /Trend/ - Германо-азербайджанские связи будут и дальше успешно развиваться. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в расширенном составе с участием делегаций.

“Уважаемая госпожа Канцлер. Уважаемые гости. Сердечно приветствую вас всех в Азербайджане. Добро пожаловать в нашу страну. Мы придаем очень большое значение Вашему визиту. Уверен, что визит будет очень успешным, и германо-азербайджанские связи будут и дальше успешно развиваться.

Мы неоднократно встречались с Вами, между нами активно ведется политический диалог, и я очень рад, что сегодня Вы находитесь в Азербайджане. Это исторический визит.

Повестка дня наших двусторонних связей очень широкая, политические, экономические, торговые связи, региональные вопросы – то есть все эти вопросы мы сегодня обсудим. Уверен, что Ваш визит придаст новый импульс нашим связям. Еще раз добро пожаловать”, - сказал глава государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.