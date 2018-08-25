Состоялась встреча Президента Азербайджана и Канцлера Германии в расширенном составе (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:51)

БАКУ /Trend/ - В субботу состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в расширенном составе с участием делегаций.

Президент Азербайджана и Федеральный канцлер Германии выступили на встрече.

“Уважаемая госпожа Канцлер. Уважаемые гости. Сердечно приветствую вас всех в Азербайджане. Добро пожаловать в нашу страну. Мы придаем очень большое значение Вашему визиту. Уверен, что визит будет очень успешным, и германо-азербайджанские связи будут и дальше успешно развиваться.

Мы неоднократно встречались с Вами, между нами активно ведется политический диалог, и я очень рад, что сегодня Вы находитесь в Азербайджане. Это исторический визит.

Повестка дня наших двусторонних связей очень широкая, политические, экономические, торговые связи, региональные вопросы – то есть все эти вопросы мы сегодня обсудим. Уверен, что Ваш визит придаст новый импульс нашим связям. Еще раз добро пожаловать”, - сказал глава государства.

Затем выступила Канцлер Германии Ангела Меркель.

"Уважаемый господин Президент. Уважаемые представители азербайджанской стороны. Я очень рада, что нахожусь в Азербайджане. Мы уже встречались несколько раз. Но я впервые совершаю визит в эту страну. У нас многосторонние отношения. Мы уже неоднократно встречались в рамках международных организаций, в рамках международных встреч, и я считаю, что этот визит придаст новый импульс нашим отношениям.

Мы также можем расширить наши связи и в области культуры. Проходит 200 лет со дня создания первой немецкой колонии в Азербайджане. Некоторые люди даже не информированы об этом.

Мы можем расширить наши экономические связи. Азербайджан – самый крупный торговый партнер Германии в этом регионе. Мы, возможно, коснемся и некоторых критических моментов. Это – права человека и гуманитарная ситуация. Мы также поговорим о вопросе, который очень мешает этому региону. Это – нагорно-карабахский конфликт, и мы с германской стороны хотели бы оказать поддержку его урегулированию", - сказала Меркель.

Затем от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева был дан обед в честь Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.