Президент Азербайджана и Канцлер Германии встретились в Баку с бизнесменами (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в субботу состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель с бизнесменами.

Президент Aзербайджана и Федеральный канцлер Германии выступили на встрече.

Президент Aзербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемая госпожа Канцлер, уважаемые гости,

Еще раз приветствую Вас, сегодня мы с Вами провели очень широкий обмен мнениями, были обсуждены многие вопросы, в том числе сотрудничество в торгово-экономической сфере. Сегодня мы продолжаем нашу встречу с участием бизнесменов. Должен отметить, что компании из Германии действуют в Азербайджане многие годы, они работали во многих сферах, реализовали различные проекты. Только за счет государственных средств компании Германии реализовали проекты стоимостью более 1 миллиарда долларов США, и уверен, что в будущем эта цифра еще более возрастет.

Компании Германии хорошо известны в Азербайджане, их качество, технологии приносят большую пользу нашей стране. Сейчас Азербайджан переживает период модернизации, экономическая диверсификация – наш основной приоритет. B целом, могу сказать, что азербайджанская экономика очень стремительно развивается. За последние 15 лет азербайджанская экономика выросла более чем в 3 раза, макроэкономическое положение нашей страны стабильное, внешний долг составляет всего 20 процентов валового внутреннего продукта, безработица находится на уровне 5 процентов. За последние 15 лет в Азербайджан вложены инвестиции в размере 250 миллиардов долларов. Давосский всемирный экономический форум удостоил азербайджанскую экономику 35-го места по конкуретноспособности, и это свидетельствует о том, что в Азербайджане успешно проводится политика экономической диверсификации. Разумеется, мы обладаем большими нефтегазовыми ресурсами, экспортируем их, однако основная цель заключается в развитии ненефтяного сектора, и в этой сфере, компании из Германии, конечно же, могут оказать нам помощь.

В настоящее время в числе приоритетов - развитие сельского хозяйства, туризма, информационно-коммуникационного сектора, инфраструктурные проекты, в том числе модернизация железных дорог, строительный сектор и другие отрасли. Уверен, что в результате беседы, которая состоится сегодня, будут подписаны новые контракты, создан новый формат сотрудничества.

Таким образом, еще раз приветствую Вас и уверен, что заключительная часть Вашего визита также пройдет успешно.

Канцлер Германии Aнгела Меркель сказала:

- Сегодня мы провели интенсивный обмен мнениями о двусторонних отношениях. Также провели обмен мнениями об отношениях Азербайджана и Европейского Союза. Говорили о том, что Азербайджан расположен на геостратегической территории, имеет границы с Ираном и Россией, его тесных отношениях с Турцией.

Aзербайджан – важная страна для Европейского Союза с точки зрения диверсификации энергообеспечения Европы. Как видно из этого здания, Азербайджан достиг очень стремительного развития. С этой точки зрения диверсификация экономики – хороший факт. Широкая диверсификация немецкой экономики создает основу здесь для хорошего партнерства. В Aзербайджане есть внешнеторговая палата Германии, здесь действуют более 150 немецких предприятий. Президент отметил, что для внесения вклада в развитие экономики страны от всей души приглашаются и другие предприятия. Мы очень заинтересованы в этом.

Aзербайджан – светское государство. Мы говорили об этом. Сегодня Азербайджан – светское мусульманское государство. Несмотря на то, что сегодня мы наблюдаем еще большее усиление трендов исламизации во многих странах мира.

Эти успехи имеют большое значение для азербайджанской экономики. Германия может стать хорошим партнером в этой сфере. Я очень рада, что, воспользовавшись появившейся возможностью, мы сможем выслушать вас. Мы хотим, чтобы представители экономики выступили, высказали свои мысли.

В заключение была сделана фотография на память.

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