Президент Ильхам Алиев: Немецкие компании могут оказать содействие Азербайджану в развитии ненефтяного сектора (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Немецкие компании могут оказать содействие Азербайджану в развитии ненефтяного сектора.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной с Канцлером Германии Ангелой Меркель встрече в Баку в субботу с бизнесменами в Центре Гейдара Алиева.

"Уважаемая госпожа Канцлер, уважаемые гости, еще раз приветствую Вас, сегодня мы с Вами провели очень широкий обмен мнениями, были обсуждены многие вопросы, в том числе сотрудничество в торгово-экономической сфере. Сегодня мы продолжаем нашу встречу с участием бизнесменов. Должен отметить, что компании из Германии действуют в Азербайджане многие годы, они работали во многих сферах, реализовали различные проекты. Только за счет государственных средств компании Германии реализовали проекты стоимостью более 1 миллиарда долларов США, и уверен, что в будущем эта цифра еще более возрастет. Компании Германии хорошо известны в Азербайджане, их качество, технологии приносят большую пользу нашей стране. Сейчас Азербайджан переживает период модернизации, экономическая диверсификация – наш основной приоритет. B целом, могу сказать, что азербайджанская экономика очень стремительно развивается", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что за последние 15 лет азербайджанская экономика выросла более чем в три раза, макроэкономическое положение страны стабильное, внешний долг составляет всего 20 процентов валового внутреннего продукта, безработица находится на уровне пяти процентов.

"За последние 15 лет в Азербайджан вложены инвестиции в размере 250 миллиардов долларов. Давосский всемирный экономический форум удостоил азербайджанскую экономику 35-го места по конкуретноспособности, и это свидетельствует о том, что в Азербайджане успешно проводится политика экономической диверсификации. Разумеется, мы обладаем большими нефтегазовыми ресурсами, экспортируем их, однако основная цель заключается в развитии ненефтяного сектора, и в этой сфере, компании из Германии, конечно же, могут оказать нам помощь", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что в настоящее время в числе приоритетов - развитие сельского хозяйства, туризма, информационно-коммуникационного сектора, инфраструктурные проекты, в том числе модернизация железных дорог, строительный сектор и другие отрасли.

"Уверен, что в результате беседы, которая состоится сегодня, будут подписаны новые контракты, создан новый формат сотрудничества. Таким образом, еще раз приветствую Вас и уверен, что заключительная часть Вашего визита также пройдет успешно," - сказал Президент Ильхам Алиев.

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