Ангела Меркель: Aзербайджан - важная страна для ЕС с точки зрения диверсификации энергообеспечения Европы (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Aзербайджан - важная страна для ЕС с точки зрения диверсификации энергообеспечения Европы.

Об этом, в частности, сказала Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым встрече в Баку в субботу с бизнесменами в Центре Гейдара Алиева.

"Сегодня мы провели интенсивный обмен мнениями о двусторонних отношениях. Также провели обмен мнениями об отношениях Азербайджана и Европейского Союза. Говорили о том, что Азербайджан расположен на геостратегической территории, имеет границы с Ираном и Россией, его тесных отношениях с Турцией", - сказала Ангела Меркель.

Канцлер отметила, что Aзербайджан - важная страна для Европейского Союза с точки зрения диверсификации энергообеспечения Европы.

"Как видно из этого здания, Азербайджан достиг очень стремительного развития. С этой точки зрения диверсификация экономики – хороший факт. Широкая диверсификация немецкой экономики создает основу здесь для хорошего партнерства. В Aзербайджане есть внешнеторговая палата Германии, здесь действуют более 150 немецких предприятий. Президент отметил, что для внесения вклада в развитие экономики страны от всей души приглашаются и другие предприятия. Мы очень заинтересованы в этом", - сказала Канцлер.

Ангела Меркель подчеркнула, что Aзербайджан - светское государство.

"Мы говорили об этом. Сегодня Азербайджан – светское мусульманское государство. Несмотря на то, что сегодня мы наблюдаем еще большее усиление трендов исламизации во многих странах мира. Эти успехи имеют большое значение для азербайджанской экономики. Германия может стать хорошим партнером в этой сфере. Я очень рада, что, воспользовавшись появившейся возможностью, мы сможем выслушать вас. Мы хотим, чтобы представители экономики выступили, высказали свои мысли", - сказала Канцлер.

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