Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии комплекса виноградарства и виноделия в Шамахе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в субботу в рамках визита в Шамахы приняли участие в открытии комплекса виноградарства и виноделия ООО "Ширванские вина" в селе Мейсери.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали первую продукцию.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с коллективом предприятия.

Работник предприятия Захир Алиев поблагодарил главу государства за оказанное внимание и заботу.

В заключение была сделана фотография на память.

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