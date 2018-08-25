Президент Азербайджана принял участие в открытии реконструированной подстанции "Исмаиллы"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу в рамках визита в Исмаиллинский район принял участие в открытии реконструированной 110/35/10 -киловольтной подстанции "Исмаиллы".
Председатель Открытого акционерного общества "Азеришыг" Баба Рзаев проинформировал Президента Ильхама Алиева о деятельности предприятия.
Глава государства ввел подстанцию в действие.
В заключение была сделана фотография на память.
Новость обновляется
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.