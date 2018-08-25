Президент Азербайджана принял участие в открытии реконструированной подстанции "Исмаиллы"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу в рамках визита в Исмаиллинский район принял участие в открытии реконструированной 110/35/10 -киловольтной подстанции "Исмаиллы".

Председатель Открытого акционерного общества "Азеришыг" Баба Рзаев проинформировал Президента Ильхама Алиева о деятельности предприятия.

Глава государства ввел подстанцию в действие.

В заключение была сделана фотография на память.

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