Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Кюрдмашы-Келбенд- Гирк после реконструкции и восстановления (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу в рамках визита в Исмаиллинский район принял участие в открытии автомобильной дороги Кюрдмашы-Келбенд- Гирк, отделяемой от 5 километра дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, после реконструкции и восстановления.
Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о новой дороге.
Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие новой дороги.
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