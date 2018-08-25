Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Кюрдмашы-Келбенд- Гирк после реконструкции и восстановления (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу в рамках визита в Исмаиллинский район принял участие в открытии автомобильной дороги Кюрдмашы-Келбенд- Гирк, отделяемой от 5 километра дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, после реконструкции и восстановления.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о новой дороге.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие новой дороги.

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