Президент Ильхам Алиев: У виноградарства в Aзербайджане прекрасное будущее

26 августа 2018 23:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - У виноградарства в Aзербайджане прекрасное будущее. Шамахинский район должен стать центром виноградарства в Азербайджане.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе открытия виноградарского и винодельческого комплекса ООО «Ширван шараблары».

«Рад, что в Шамахинском районе виноградарство получило широкий размах. Разбиты прекрасные виноградные сады, граждане обеспечены работой. То есть политика, проводимая в нашей стране в области сельского хозяйства, проявляется вот в этих новых виноградных садах. Это меня очень радует. Потому что Шамахинский район является традиционным виноградарским краем. Здесь очень большие традиции виноградарства. И в советский период великий лидер Гейдар Алиев неоднократно приезжал в Шамахинский район, давал необходимые поручения, указания, связанные с виноградарством. В то время в Азербайджане собирали два миллиона тонн винограда. К сожалению, после этого виноградные сады были выкорчеваны и мы, можно сказать, потеряли виноградарство. А сейчас восстанавливаем. Это не первое виноградарское хозяйство в Шамахинском районе. В прошлом году, находясь в Шамахе, я ознакомился с работой, проводимой в больших виноградных садах. Начало деятельности сегодня винного завода, закладка виноградных садов, конечно, очень знаменательное событие
У виноградарства в Aзербайджане прекрасное будущее. Шамахинский район должен стать центром виноградарства в Азербайджане. Так же, как это было с древних времен, а сейчас мы восстанавливаем виноградарскую славу Шамахи», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что был введен в действие прекрасный винный завод.

«Завод работает по французским технологиям. Здесь установлено самое современное оборудование, производимые здесь вина, предназначенные на экспорт, повысят экспортный потенциал Азербайджана. Сейчас мы создаем дома азербайджанских вин в различных странах. Производимые здесь вина принесут пользу нашей стране.

Виноградарство – трудоемкая отрасль сельского хозяйства. Согласно предоставленной мне информации, в разбитых здесь на 300 гектарах виноградных садах работой обеспечены до 200 человек. Это - жители данного села. Как мне сообщили, в этом селе проблема безработицы устранена. Наша главная цель заключается в том, чтобы создавались рабочие места, людям выдавалась хорошая зарплата. Чтобы каждый гражданин строил свою жизнь на честном труде, содержал семью и жил в достатке.

Виноградарство – очень прибыльная отрасль и, согласно предоставленной мне информации, зарплаты тех, кто здесь работает, - на достаточно хорошем уровне. С расширением этого хозяйства понадобится еще больше рабочей силы, будет предоставляться более высокая зарплата. Таким образом, Шамаха станет одним из важных виноградарских центров не только Азербайджана, но и региона», - добавил Президент Ильхам Алиев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: У ковроделия в Азербайджане очень большая история и очень большое будущее
Политика 26 августа 22:17
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шамахинский сафари-парк (ФОТО)
Политика 26 августа 18:27
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии подачи природного газа в Лагидж (ФОТО)
Политика 26 августа 14:11
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания средней школы в посёлке Лагидж (ФОТО)
Политика 26 августа 12:49
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии новой автодороги Демирчи-Лагидж (ФОТО)
Политика 26 августа 11:19
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии археологического музея в Шамахы, построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева (ФОТО)
Политика 26 августа 11:02
Лента новостей
Лукашенко пока не определился с кандидатурой нового посла Беларуси в России
Другие страны 26 августа 23:41
Подозреваемый в стрельбе во Флориде мертв
США 26 августа 23:20
При поддержке Фонда Гейдара Алиева организовано очередное празднество для детей (ФОТО, ВИДЕО)
Общество 26 августа 23:11
Неизвестный открыл огонь в развлекательном центре во Флориде
США 26 августа 22:53
Президент Ильхам Алиев: У ковроделия в Азербайджане очень большая история и очень большое будущее
Политика 26 августа 22:17
От парка Центра Гейдара Алиева по улицам Баку прошел традиционный пробег классических автомобилей (ФОТО)
Общество 26 августа 22:12
Умер драматург Нил Саймон
США 26 августа 22:04
В Израиле дефицит воды достиг 2,5 миллиарда кубометров
Израиль 26 августа 21:21
В Зимбабве состоялась инаугурация президента Эммерсона Мнангагвы
Другие страны 26 августа 19:58