Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания средней школы в посёлке Лагидж

26 августа 2018 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в воскресенье приняли участие в открытии нового здания полной средней школы, построенного в посёлке Лагидж Исмаиллинского района.

Глава государства и Первая леди разрезали ленту, символизирующую открытие школы. Министр образования Джейхун Байрамов проинформировал Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву о том, что здание полной средней школы было построено в посёлке Лагидж в 1928 году. Несмотря на то, что школа была предусмотрена на 130 учеников, здесь обучались 232 ученика.

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