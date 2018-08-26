Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания средней школы в посёлке Лагидж

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в воскресенье приняли участие в открытии нового здания полной средней школы, построенного в посёлке Лагидж Исмаиллинского района.

Глава государства и Первая леди разрезали ленту, символизирующую открытие школы. Министр образования Джейхун Байрамов проинформировал Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву о том, что здание полной средней школы было построено в посёлке Лагидж в 1928 году. Несмотря на то, что школа была предусмотрена на 130 учеников, здесь обучались 232 ученика.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.