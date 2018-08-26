Германия продолжит свои усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе резолюций СБ ООН - канцлер

26 августа 2018 16:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Германия продолжит свои усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом, в частности, сказала Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая на вопросы журналистов, в субботу на совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

«Мы продолжим нашу деятельность в Минской группе в связи с нагорно-карабахским вопросом. В этот раз я посетила обе страны и таким образом сформировалось ясное представление о срочности разрешения вопроса и о том, как он должен быть урегулирован. Мы активизируем наши усилия, все стороны должны участвовать, чтобы был найден путь решения, и мы внесем свой вклад в это.

Я очень рада, что в настоящее время есть хоть какое-то спокойствие. То есть в настоящее время люди там не страдают, и, конечно же, Германия продолжит усилия на основе решений Совета Безопасности ООН и будет стремиться найти путь решения вопроса для улучшения положения людей в соответствующих регионах», - сказала Канцлер.

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