Председатель парламента Республики Корея высказал готовность укреплять отношения с Азербайджаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Республике Корея Рамзи Теймуров встретился с председателем южнокорейского парламента Мун Хи-сангом, говорится в понедельник в сообщении посольства.

В ходе встречи Теймуров поздравил Хи-санга с избранием на пост председателя парламента.

Посол также отметил значимость визитов на высоком уровне в дальнейшем развитии отношений между двумя странами и добавил, что официальный визит председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтая Асадова в Республику Корея внес вклад в укрепление связей между законодательными органами обеих стран. Хи-санг отметил желание посетить Азербайджан в период своей деятельности в качестве председателя парламента. Помимо этого, Теймуров сказал, что 2018 год стал знаменательным годом для Азербайджана, отмечалось 100-летие создания АДР, и были проведены мероприятия государственного значения.

Председатель южнокорейского парламента поздравил азербайджанский народ по случаю 100-летия со дня создания АДР. Хи-санг подтвердил, что за прошедшие годы отношения между Азербайджаном и Кореей стали развиваться, и установлены интенсивные контакты между законодательными органами. Хи-санг добавил, что будет стремиться еще большему развитию связей между двумя странами.

На встрече состоялся обмен мнениями по ряду вопросов в направлении развития связей между Азербайджаном и Кореей, представляющих взаимный интерес, а также по текущей политической ситуации в Корейском полуострове и армяно-азербайджанскому конфликту.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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