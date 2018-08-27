Углубление связей между Азербайджаном и Германией имеет особое значение для Европейского региона - депутат

БАКУ /Trend/ - Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Азербайджан станет основой для дальнейшего углубления двусторонних связей.

Об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Садагат Велиева.

Велиева отметила, что Германия является одним из сильнейших государств на европейском континенте.

"В частности, происходящие за последний период в мире геополитические и геоэкономические процессы, создают возможность для реализации такими государствами, как Германия, планов по расширению и углублению связей сотрудничества и партнерства по различным регионам. Конечно, визит Меркель с этой точки зрения не является исключением", - сказала Велиева.

Депутат отметила, что за последние 15 лет объемы ВВП азербайджанской экономики утроились, в страну были вложены инвестиции в размере 250 миллиардов долларов.

"В рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума Азербайджан поднялся до 35 места. Наша страна продолжает вносить особый вклад в энергетическую безопасность Европы. Также транзитно-коммуникационная инфраструктура Азербайджана создает благоприятные условия для реализации перспективных энергетических проектов", - сказала Велиева.

По словам депутата, на ЕС приходится 50 процентов всего товарооборота Азербайджана.

"С этой точки зрения страны-члены ЕС преобладают среди зарубежных стран, вкладывающих инвестиции в экономику Азербайджана", - отметила депутат.

Депутат также добавила, что в 2017 году доля ЕС во внешней торговле Азербайджана составила 42 процента, достигнув 9,4 миллиарда долларов.

"В первой трети 2018 года данный показатель составил 15 процентов и 3,7 миллиарда долларов. В период независимости из стран ЕС в экономику Азербайджана были вложены инвестиции в размере около 25 миллиардов долларов. В Азербайджане действуют более 1500 компаний стран-членов ЕС. Тот факт, что Азербайджан является основным торговым партнером Германии на Южном Кавказе, также можно внести в этот список", - сказала Велиева.

По словам депутата, в ходе встречи с бизнесменами Президент Ильхам Алиев и Ангела Меркель говорили о том, что стратегически важное расположение Азербайджана, имеющего границы с Ираном и Россией, и наладившего тесные отношения с Турцией, делает Баку весьма важным для диверсификации энергообеспечения Европы. Все это свидетельствует о значимости, которую придает официальный Берлин тесному сотрудничеству с Баку. Велиева добавила, что углубление связей между Азербайджаном и Германией имеет особое значение для Южно-кавказского и Европейского региона.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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