Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Шамахинском районе

27 августа 2018 17:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Чухурюрд-Сис-Галейбугурд-Кечмеддин-Галадереси Шамахинского района.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Чухурюрд-Сис-Галейбугурд-Кечмеддин-Галадереси, соединяющей четыре населенных пункта с населением в две тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 7,9 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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