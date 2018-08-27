Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство новой мастерской по производству ковров в Исмаиллинском районе

27 августа 2018 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству, оснащению и созданию инфраструктуры новой мастерской по производству ковров в Исмаиллинском районе.

В распоряжении говорится, что с целью строительства, оснащения оборудованием, станками и создания инфраструктуры новой мастерской по производству ковров в Исмаиллинском районе, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, ОАО "Азерхалча" будет выделено 2,4 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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