Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство жилового здания в Исмаиллы

27 августа 2018 18:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение по улучшению жилищно-бытовых условий населения в городе Исмаиллы.

Согласно распоряжению, для строительства 48-квартирного жилого здания с целью улучшения жилищно-бытовых условий жителей многоэтажных зданий с истекшим сроком эксплуатации в городе Исмаиллы, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Исполнительной власти Исмаиллинского района будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство детсада в Исмаиллы
Политика 18:07
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство новой мастерской по производству ковров в Исмаиллинском районе
Политика 17:53
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Шамахинском районе
Политика 17:44
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве центра Службы ASAN в Шамахе
Политика 17:32
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение жилищно-бытовых условий в городе Шамахы
Политика 17:26
Президент Ильхам Алиев: Я хочу, чтобы в каждом уголке Азербайджана люди жили еще лучше, уровень их жизни рос
Политика 00:38
Лента новостей
На дороге Баку-Губа-госграница с Россией продолжается ремонт отбойников
Общество 18:38
В иракской Басре более 14 тысяч человек отравились питьевой водой
Арабские страны 18:12
Сроки принятия госреестра туризма в Азербайджане могут быть перенесены
Туризм 18:07
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство детсада в Исмаиллы
Политика 18:07
Бакинская фондовая биржа проведет аукцион по размещению ипотечных облигаций
Бизнес 18:00
SOCAR Energy Ukraine увеличит оптовые продажи (Эксклюзив)
Бизнес 17:59
Мэрия Казахской столицы крупно сэкономит отказавшись от служебного авто
Казахстан 17:59
В Азербайджане ожидается запуск новой фермы майнинга bitcoin
ИКТ 17:56
Оборот розничной торговли в Узбекистане составил 68,9 трлн. сумов
Узбекистан 17:56