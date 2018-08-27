Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство детсада в Исмаиллы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания детского сада в городе Исмаиллы.

Согласно распоряжению, с целью строительства нового здания детского сада на 100 мест в городе Исмаиллы, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Исполнительной власти Исмаиллинского района будет выделено 1,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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