Президент Ильхам Алиев расширил полномочия посольств и консульств

27 августа 2018 19:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о внесении изменений в "Положение о посольстве Азербайджанской Республики", утвержденное указом Президента от 25 мая 2006 года.

Согласно изменениям, к "Положению о посольстве Азербайджанской Республики" добавляется пункт 10.7-2:

"Посольство обеспечивает выдачу сертификата электронной подписи проживающим в зарубежной стране иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в зарубежной стране гражданам Азербайджана, действующим в зарубежной стране юридическим лицам".

Другим указом глава государства внес изменения в "Положение о консульстве Азербайджанской Республики", утвержденное указом Президента от 26 февраля 2007 года.

Согласно изменениям, к "Положению о консульстве Азербайджанской Республики" добавляется пункт 14.20-1:

"Консульство обеспечивает выдачу сертификата электронной подписи проживающим в зарубежной стране иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в зарубежной стране гражданам Азербайджана, действующим в зарубежной стране юридическим лицам".

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