Президент Ильхам Алиев подписал указ об интеграции системы ASAN ödəniş в портал Azexport

27 августа 2018 18:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о внесении изменений в "Положение о системе ASAN ödəniş", утвержденное указом Президента от 11 февраля 2015 года.

В указе говорится, что к "Положению о системе ASAN ödəniş" добавлен пункт 7.22.

Согласно пункту 7.22, с целью осуществления выплаты государственной пошлины и других выплат посредством интернет-портала www.azexport.az, система ASAN ödəniş будет интегрирована в этот портал.

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