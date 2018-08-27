Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение по деятельности Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам

27 августа 2018 20:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Комиссии, созданной для повышения благоприятности бизнес-среды в Азербайджане и еще большего улучшения позиции страны в международных рейтингах.

Согласно распоряжению, слово "Комиссия" заменяется словами "Комиссия по бизнес-среде и международным рейтингам", слова "Инам Керимов" заменяются на "Ульви Мехтиев", слова "Эльхан Микаилов - заведующий сектором Службы помощника Президента Азербайджанской Республики по экономическим реформам" словами "представитель Службы помощника Президента по вопросам экономической политики и промышленности".

Также распоряжением утверждается "Положение о Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам".

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим распоряжением и представить главе государства; в течение трех месяцев привести нормативно-правовые акты Кабмина в соответствие с этим распоряжением и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим распоряжением и в течение пяти месяцев проинформировать главу государства об исполнении; в течение пяти месяцев обеспечить создание интернет-портала в связи с деятельностью Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам; обеспечить осуществление соответствующего финансирования на основе обращения Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам; провести соответствующие мероприятия для обеспечения финансирования в связи с созданием интернет-портала, предусмотренного в пункте 3.4 распоряжения; решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с распоряжением и проинформировать Кабинет министров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев расширил полномочия посольств и консульств
Политика 19:00
Президент Ильхам Алиев подписал указ об интеграции системы ASAN ödəniş в портал Azexport
Политика 18:49
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство детсада в Исмаиллы
Политика 18:07
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство жилового здания в Исмаиллы
Политика 18:04
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство новой мастерской по производству ковров в Исмаиллинском районе
Политика 17:53
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Шамахинском районе
Политика 17:44
Лента новостей
В Токио начались тестовые поездки беспилотных такси с пассажирами
Другие страны 20:55
Углубление связей между Азербайджаном и Германией имеет особое значение для Европейского региона - депутат
Политика 20:48
Видео кадры новой автодороги Демирчи-Лагыдж в Азербайджане (ВИДЕО)
Общество 20:35
В Азербайджане проводится соревнование за звание лучшего самоходного артиллерийского дивизиона (ФОТО)
Общество 20:00
Председатель парламента Республики Корея высказал готовность укреплять отношения с Азербайджаном (ФОТО)
Политика 19:55
Автомобили азербайджано-иранского производства покажут на международной выставке в Москве
Бизнес 19:53
ЕС предлагает Беларуси реализовать совместные проекты по борьбе с инфекционными заболеваниями
Беларусь 19:51
Визит Ангелы Меркель в Азербайджан весьма важен и с точки зрения отношений с ЕС - депутат
Политика 19:27
Азербайджано-иранский автозавод планирует более чем втрое увеличить производство (Эксклюзив)
Бизнес 19:21