Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии подачи природного газа в Лагидж (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в воскресенье приняли участие в церемонии подачи природного газа в поселок Лагич Исмаиллинского района.

Сначала глава государства и его супруга встретились с жителями поселка Лагич.

Выступая на встрече, глава государства сказал:

- Я приветствую вас. Очень рад, что приехал в поселок Лагич. Многие годы хотел приехать. Однако это моя первая поездка как Президента. Прежде я неоднократно здесь бывал, и вам это хорошо известно. Хотел приехать не с пустыми руками. Поэтому это заняло немного времени. Однако накануне этой поездки в поселке Лагич произошли очень важные события. Во-первых, сегодня мы отметили открытие автомобильной дороги Демирчи-Лагич. Это, считаю, исторический проект. Дорога соединяет поселок Лагич с Шамахинским районом. Прежняя дорога была непроходимой. Невозможно было проехать даже на грузовой машине. А сейчас я сам приехал по этой дороге. Очень удобная, прекрасная, безопасная дорога. Очень удобная дорога и для туристов, приезжающих из Баку в Лагич, и для граждан. Она и короче, и безопаснее.

Находясь в прошлом году в селе Демирчи, я дал указания, связанные с развитием села. Сегодня мы отметили там открытие исторического музея. А село Демирчи исторически связано с поселком Лагич. Поэтому сейчас поездки в обоих направлениях будут очень удобными.

В центре внимания находятся также решение вопросов образования в поселке Лагич. Знаю, что были и предложения о строительстве новой школы. В прошлом году было издано Распоряжение, и сегодня мы открыли эту школу. Прекрасная школа на 400 ученических мест. В настоящее время здесь учатся более 200 учеников. Однако в будущем население будет расти, число детей увеличится. Мы построили такую школу, которая в будущем полностью бы удовлетворила потребности поселка Лагич.

Конечно, подача природного газа в поселок Лагич – тоже исторический проект. Вам хорошо известно, что прокладка газовых линий – очень сложный вопрос, как с финансовой, так и технической точек зрения. Но учитывая особое место Лагича в Азербайджане, мы реализовали и этот крупный проект. Сейчас мы вместе с вами отметим подачу природного газа.

То есть, еще раз хочу сказать, я приехал сегодня для того, чтобы принять участие в этих мероприятиях и встретиться с вами. Рад, что просьбы жителей Лагича полностью выполнены. Если будут дополнительные просьбы, вы мне скажите, мы и их выполним, чтобы этот исторический, древний поселок и дальше обеспечивал свое развитие.

Лагич – историческое место, древний населенный край. Живущие здесь люди очень талантливы. Ваше медное искусство, деятельность в других сферах показывают как талантливы лагичцы. В то же время в Лагиче родились многие выдающиеся личности, они есть и сегодня - ученые, интеллигенты, общественные деятели. То есть Лагиче взрастил очень достойных людей.

Считаю, что вы находитесь в первых рядах и в вопросе образования. Mне сейчас сообщили, что учащиеся, окончившие лагичскую школу, поступили в высшие учебные заведения Азербайджана с высокими баллами. То есть это свидетельствует о том, что у поселка очень глубокие корни, культура. Эта культура показывает себя. Потому что Лагич – уникальное поселение не только в Азербайджане, но и в нашем регионе. Неслучайно в Лагич приезжают тысячи, десятки тысяч туристов. А сейчас по дороге Шамаха-Лагич будут приезжать еще больше. Уверен, что поток туристов увеличится. Своеобразие этого поселка в том, что здесь существует очень редкий архитектурный ансамбль.

Сейчас архитектура, улицы, здания Лагича – сами по себе национальное достояние. Ручные работы работающих, живущих здесь людей, конечно же, представляют этот поселок на мировом уровне. Неслучайно на ведущих телеканалах мира были показаны передачи о Лагиче, их показывают и сегодня. И на Euronews, и на других ведущих телеканалах, на каналах соседних стран сегодня даются прекрасные репортажи. А это еще больше прославляет Азербайджан и способствует росту числа туристов, приезжающих в Лагич.

Tуризм – одно из приоритетных направлений в Азербайджане. Согласно предоставленной мне информации, в Лагиче строятся отели, один отель возводится перед школой. Я приветствую это. Посмотрите, число туристов увеличилось в 2016 году на 22 процента, в 2017 году - на 20 процентов, за 7 месяцев этого года - на 9 процентов, и этот процесс продолжается. Каждый приезжающий турист служит развитию сектора обслуживания. Я хочу, чтобы всюду, в каждом уголке нашей страны люди жили еще лучше, чтобы повысился уровень их жизни, чтобы они жили в достатке. Поэтому мы реализуем все необходимые инфраструктурные проекты, в том числе и в Исмаиллинском районе. Вчера я был на открытии некоторых объектов в Исмаиллинском районе. И новый животноводческий комплекс, aгропарк, подстанция, дороги – все это служит развитию Исмаиллинского района. Уровень газификации в Исмаиллинском районе составляет 75 процентов. Мы реализовали проект питьевой воды, проблема питьевой воды в городе Исмаиллы решена. Проложено много сельских дорог. Подстанция, сданная нами в эксплуатацию вчера, подает электроэнергию не только в Исмаиллинский район, но и в соседние районы. Сейчас подстанция работает всего на 40 процентов мощности. То есть сегодня у нас есть все энергетическое хозяйство для будущего развития Исмаиллинского района.

Вчера я принял участие в открытии ковровой фабрики. Там работой обеспечены 150 женщин, они продолжают искусство ковроткачества, получают хорошую зарплату. То есть таковы сегодняшние реалии Азербайджана. В самых отдаленных местах создается инфраструктура, строятся учебные заведения, прокладываются дороги, газовые линии, чтобы людям жилось удобно. Уверен, что после прокладки дороги, подачи газа число гостей, приезжающих в Лагич – и граждан Азербайджана, и иностранных граждан, – намного увеличится.

Я рад, что нахожусь сегодня с вами. Я неоднократно встречался с лагичцами на различных выставках – в Баку, на мероприятиях Фонда Гейдара Алиева по линии Мехрибан ханум, лагичцы демонстрируют свое искусство в зарубежных странах. Каждый раз они меня приглашали, и я каждый раз говорил, что приеду. Но, еще раз хочу сказать, хотел приехать не с пустыми руками. Еще раз поздравляю вас.

Выразив признательность главе государства, директор полной средней школы поселка Лагич, заслуженный учитель Хикмет Хагвердили сказал:

- Уважаемый господин Президент, уважаемая Мехрибан ханум, добро пожаловать в Лагич. Приветствую Вас от имени всех лагичцев. Выражаем Вам и Мехрибан ханум признательность за то, что вы находитесь вместе с нами в эти дорогие для нас дни. Сегодня в Лагиче происходят чудеса. Лагич и лагичцы переживают три больших исторических события. В первую очередь хочу сказать о газификации. Мы и подумать не могли, что в Лагиче когда-то будет газ. Сегодня в Лагич и прилегающие к нему четыре села подан газ. Это наглядное свидетельство Вашей заботы о людях, растущей мощи нашего государства. Отныне в домах наших жителей будет тепло и уютно благодаря "голубому топливу".

Без преувеличения могу сказать, что Вы и Мехрибан ханум – наглядный пример человечности, доброты, служения родине и национальной государственности. Bсе мы наблюдаем за Вашими визитами, встречами. Во время поездки в село Демирчи в прошлом году Вы отметили, что у жителей этого села в Лагиче проживают родственники, отсюда до Лагича будет проложена дорога. Сегодня эта дорога уже проложена. Все, кто будет ездить по этой дороге, на каждом шагу будет молиться за Вас.

Здание школы было построено в 1928 году. Через девяносто лет в Лагиче построена новая школа, отвечающая современным требованиям. Как директор школы, могу сказать, что у лагичской школы очень большая слава. Эта слава будет расти и дальше. Любой, кто переступит порог этой школы, постоянно будет чувствовать заботу нашего государства, своего Президента, они всегда будут верными гражданами нашего государства.

Уважаемый Президент, Meхрибан ханум, благодаря Вам Лагич известен на международной арене. Мы, лагичцы, расцениваем включение искусства лагичских медников в список культурного наследия ЮНЕСКО как исключительную заслугу Мехрибан ханум. Выражаю Вам признательность от имени ремесленников Лагича, всех лагичцев. Meхрибан ханум, от имени всех лагичцев поздравляем Вас с днем рождения. Вы всегда дарите людям радость, счастье. Мы постоянно наблюдаем за Вашей деятельностью. Вы всегда участвуете в добрых делах, благотворительных мероприятиях. Это Ваша отличительная черта. Вы с нами, лагичцами, в этот дорогой день – день Вашего рождения. Это свидетельствует о Вашем величии, привязанности к людям.

Уважаемый Президент, благодаря политике, проводимой Вами и Мехрибан ханум, Азербайджан ярко светит во всем мире. Мы гордимся тем, что являемся гражданами такой страны. Мы гордимся тем, что у нас такой сильный, любящий свой народ, привязанный к родине, к своим корням руководитель. От имени всех лагичцев сердечно поздравляю Вас, Meхрибан ханум, каждого члена Вашей семьи, желаю здоровья, долгих лет жизни, успехов в делах. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Первая леди Мехрибан Алиева: Большое спасибо.

Житель поселка Гусейнага Кямильзаде сказал:

- Господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность. Мы испытывали трудности, ходили пешком, была маленькая дорога. Ваш покойный отец, - да упокоит Aллах его душу, - был на мероприятии в Исмаиллы, я тоже был участником этого мероприятия. В то время по дороге в Лагич Асланов ему сказал: Вы – член Политбюро, ехать туда опасно. На том заседании Гейдар Алиев сказал министру дорог: товарищ Xалафов, даю вам указание, через год в Лагич должны ездить все виды транспортных средств, я сам приеду. Он был очень внимательным. Через некоторое время, как известно, его перевели в Москву. Тот министр приезжал сюда каждую субботу. Несколько раз был гостем и в нашем доме. Он рассказывал, что великий лидер Гейдар Алиев очень внимательный человек. Даже находясь в Moскве, он часто спрашивал о лагичской дороге. Сейчас Вы такой же внимательный, как и он. Да упокоит Aллах его душу. Лагичцы никогда не забывают добрые дела. Любой, кто проходит по этому мосту, молится за упокой его души.

А Ваши заслуги – налицо. Вам принадлежат очень большие заслуги, они незаменимы. Да ниспошлет Aллах долгой жизни, здоровья Вам и уважаемой Мехрибан ханум. Желаю вам самое малое еще 100 лет совместной жизни.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Еще раз хочу сказать, Лагичу принадлежит особое место в истории Азербайджана. Это – один из передовых поселков, представляющих сегодняшний независимый Азербайджан в мире. Сейчас миру известно, что есть такое место, как Лагич, здесь живописная природа, живут прекрасные люди. Десятки тысяч людей будут приезжать и встречаться с вами, узнают Лагич.

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев проинформировал о проделанной работе по прокладке линии природного газа в Исмаиллинский район, в том числе в поселок Лагич.

Одним из основных положений утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым и успешно реализуемой Государственной программы по социально-экономическому развитию регионов на 2014-2018-е годы является полная газификация территории страны. В настоящее время одна из главных целей, поставленных перед производственным объединений "Азеригаз", заключается в газификации территорий со сложным рельефом, и поселок Лагич Исмаиллинского района входит в их число. Газификация поселка, расположенного на высоте 1500 метров над уровнем моря, окруженного горными грядами Бабадаг и Ниялдаг, - один из важных успехов, достигнутых в этой сфере в последние годы. В соответствии с поручением главы государства о газификации отдаленных сел и поселков, в поселке Лагич и селах, расположенных вдоль этой линии, проведена работа по газификации.

Ровнаг Абдуллаев сказал:

- Господин Президент, после газификации 27 населенных пунктов сейчас 2297 поселков централизованно обеспечиваются газом.

Президент Ильхам Алиев: До скольких процентов у нас достигла газификация?

Ровнаг Абдуллаев: Господин Президент, в рамках этой программы протяженность газовых сетей доведена с 10 тысяч 500 километров до 45 тысяч 500 километров. Территория газификации расширяется. Сегодня уровень газификации по стране составляет 95 процентов.

Президент Ильхам Алиев: Однако в Исмаиллинском районе 75 процентов.

Ровнаг Абдуллаев: Это из-за гор в районе.

Президент Ильхам Алиев: Поэтому я поручил, займитесь. Мы должны увеличить газификацию. Вчера глава исполнительной власти сказал мне, что на днях будут газифицированы 5 сел.

Глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Мирдамед САДЫГОВ: Bключая села, обеспеченные сегодня газом.

Ровнаг Абдуллаев: Господин Президент, у нас было 720 тысяч абонентов. После исполнения Государственной программы у нас уже 2 миллиона 140 тысяч абонентов.

Президент Ильхам Алиев: В три раза увеличилось.

Ровнаг Абдуллаев: Да. Если потери в 2010 году составляли 16-17 процентов, то после построения новых систем потери снизились в настоящее время до 5,5 процента. Господин Президент, мы проложили газ в Лагич из газораспределительного пункта, расположенного на расстоянии 19 километров. Наряду с этим, газифицированы села Гарагая, Гяндов, Намазгях. Внутри Лагича проложена трубопроводная линия общей протяженностью 39 тысяч метров.

Президент Ильхам Алиев: Газ проложен во все дома?

Ровнаг Абдуллаев: Господин Президент, по Вашему указанию газ проложен во все дома, на все объекты без каких-либо различий. Особенности рельефа, климатические условия здесь создают сложности в прокладке газа. Из-за того, что газовая линия проходит по горным территориям и скалистой местности иногда трубы переносили вручную.

Президент Ильхам Алиев: Это и технически сложная работа, она также требует больших финансовых средств. Но мы уже сделали это.

Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева зажгли факел, символизирующий подачу природного газа в поселок Лагич.

После этого глава государства и первая леди ознакомились с условиями, созданными в Лагичском общинном доме.

Житель поселка медник Назар Алиев сказал: Господин Президент, мы очень благодарны Вам. От имени всех наших жителей выражаем Вам признательность за условия, которые Вы для нас создали, за эту радость. В этом году мой внук Фаррух пойдет в школу, большое спасибо также за эту прекрасную школу. Мы Вам безгранично признательны. Очень рады Вашему приезду.

Отметим, что в Лагиче, расположенном в 36 километрах от районного центра, основным занятием населения является ремесленничество. По предложению общины поселка в рамках Азербайджанского проекта сельских инвестиций Министерства сельского хозяйства в Лагиче построен общинный дом общей площадью 428 квадратных метров. Здесь созданы условия для того, чтобы мастера занимались ремеслом, а также продавали свои работы. Преимущества Азербайджанского проекта сельских инвестиций не ограничиваются решением инфраструктурных проблем сельских общин. Проект создает условия для совместной деятельности, приобретения навыков разработки проектов и бизнес-планов, что важно для современной бизнес-деятельности членов общины.

Благодаря вниманию и заботе главы государства развитие, наблюдаемое в стране, ощущается в облике наших регионов, каждого села, поселка. Проекты, реализуемые сегодня в Исмаиллы, охватывают также поселок Лагич, который обладает богатой историей. Лагич, располагающийся на берегу реки Гирдиманчай, у подножья гор, является одним из известнейших центров ремесленничества. Знамениты оружие и посуда из меди, изготовляемые лагичскими мастерами методом чеканки. Можно сказать, что все мастерские и магазины поселка расположены вдоль центральной улицы, и эта территория является одним из наиболее посещаемых туристами мест.

По количеству видов ремесел и числу ремесленников Лагич прославился не только в Ширванском крае или в Азербайджане, но и на Ближнем Востоке. В свое время в Лагиче насчитывалось 123 вида ремесел. В настоящее время в центре внимания находится сохранение этих ремесел и передача их грядущим поколениям. В поселке, который посещает большое число туристов, осуществляется продажа уникальных образцов ремесленничества.

Прогулявшись по поселку Лагич, Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали в ремесленных мастерских, встретились и побеседовали с жителями, сфотографировались с ними на память.

Жители поселка с большой радостью и воодушевлением встретили главу государства и первую леди.

Четырехлетняя жительница поселка Лагич Аян Абдуллазаде прочитала стихотворение, посвященное Азербайджану.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали в доме жителя поселка медника Назара Алиева.

Члены семьи с большой радостью встретили главу государства и его супругу.

Члены семьи: Добро пожаловать. Мехрибан ханум, поздравляем Вас с днем рождения.

Первая леди Мехрибан Алиева: Здравствуйте. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Я обещал, что приеду. Приехал и в Лагич, и к вам зашел.

Члены семьи: Большое спасибо, это большое счастье. Всегда рады вас видеть. Да поможет вам Аллах.

Члены семьи медника Назара Алиева сфотографировались на память с главой государства и первой леди.

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