Президент Ильхам Алиев: Я хочу, чтобы в каждом уголке Азербайджана люди жили еще лучше, жили в достатке (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Я хочу, чтобы в каждом уголке Азербайджана люди жили еще лучше, жили в достатке. Об этом сказал в воскресенье Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с жителями посёлка Лагидж Исмаиллинского района во время церемонии подачи природного газа.

"Я приветствую вас. Очень рад, что приехал в поселок Лагич. Многие годы хотел приехать. Однако это моя первая поездка как Президента. Прежде я неоднократно здесь бывал, и вам это хорошо известно. Хотел приехать не с пустыми руками. Поэтому это заняло немного времени. Однако накануне этой поездки в поселке Лагич произошли очень важные события. Во-первых, сегодня мы отметили открытие автомобильной дороги Демирчи-Лагич. Это, считаю, исторический проект. Дорога соединяет поселок Лагич с Шамахинским районом. Прежняя дорога была непроходимой. Невозможно было проехать даже на грузовой машине. А сейчас я сам приехал по этой дороге. Очень удобная, прекрасная, безопасная дорога. Очень удобная дорога и для туристов, приезжающих из Баку в Лагич, и для граждан. Она и короче, и безопаснее.

Находясь в прошлом году в селе Демирчи, я дал указания, связанные с развитием села. Сегодня мы отметили там открытие исторического музея. А село Демирчи исторически связано с поселком Лагич. Поэтому сейчас поездки в обоих направлениях будут очень удобными", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что в центре внимания находится также решение вопросов образования в поселке Лагич.

"Знаю, что были и предложения о строительстве новой школы. В прошлом году было издано Распоряжение, и сегодня мы открыли эту школу. Прекрасная школа на 400 ученических мест. В настоящее время здесь учатся более 200 учеников. Однако в будущем население будет расти, число детей увеличится. Мы построили такую школу, которая в будущем полностью бы удовлетворила потребности поселка Лагич.

Конечно, подача природного газа в поселок Лагич – тоже исторический проект. Вам хорошо известно, что прокладка газовых линий – очень сложный вопрос, как с финансовой, так и технической точек зрения. Но учитывая особое место Лагича в Азербайджане, мы реализовали и этот крупный проект. Сейчас мы вместе с вами отметим подачу природного газа. То есть, еще раз хочу сказать, я приехал сегодня для того, чтобы принять участие в этих мероприятиях и встретиться с вами. Рад, что просьбы жителей Лагича полностью выполнены. Если будут дополнительные просьбы, вы мне скажите, мы и их выполним, чтобы этот исторический, древний поселок и дальше обеспечивал свое развитие", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что Лагич – историческое место, древний населенный край.

"Живущие здесь люди очень талантливы. Ваше медное искусство, деятельность в других сферах показывают как талантливы лагичцы. В то же время в Лагиче родились многие выдающиеся личности, они есть и сегодня - ученые, интеллигенты, общественные деятели. То есть Лагиче взрастил очень достойных людей. Считаю, что вы находитесь в первых рядах и в вопросе образования. Mне сейчас сообщили, что учащиеся, окончившие лагичскую школу, поступили в высшие учебные заведения Азербайджана с высокими баллами. То есть это свидетельствует о том, что у поселка очень глубокие корни, культура. Эта культура показывает себя. Потому что Лагич – уникальное поселение не только в Азербайджане, но и в нашем регионе. Неслучайно в Лагич приезжают тысячи, десятки тысяч туристов. А сейчас по дороге Шамаха-Лагич будут приезжать еще больше. Уверен, что поток туристов увеличится. Своеобразие этого поселка в том, что здесь существует очень редкий архитектурный ансамбль", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что сейчас архитектура, улицы, здания Лагича – сами по себе национальное достояние.

"Ручные работы работающих, живущих здесь людей, конечно же, представляют этот поселок на мировом уровне. Неслучайно на ведущих телеканалах мира были показаны передачи о Лагиче, их показывают и сегодня. И на Euronews, и на других ведущих телеканалах, на каналах соседних стран сегодня даются прекрасные репортажи. А это еще больше прославляет Азербайджан и способствует росту числа туристов, приезжающих в Лагич", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что туризм – одно из приоритетных направлений в Азербайджане.

"Согласно предоставленной мне информации, в Лагиче строятся отели, один отель возводится перед школой. Я приветствую это. Посмотрите, число туристов увеличилось в 2016 году на 22 процента, в 2017 году - на 20 процентов, за 7 месяцев этого года - на 9 процентов, и этот процесс продолжается. Каждый приезжающий турист служит развитию сектора обслуживания. Я хочу, чтобы всюду, в каждом уголке нашей страны люди жили еще лучше, чтобы повысился уровень их жизни, чтобы они жили в достатке. Поэтому мы реализуем все необходимые инфраструктурные проекты, в том числе и в Исмаиллинском районе. Вчера я был на открытии некоторых объектов в Исмаиллинском районе. И новый животноводческий комплекс, aгропарк, подстанция, дороги – все это служит развитию Исмаиллинского района. Уровень газификации в Исмаиллинском районе составляет 75 процентов. Мы реализовали проект питьевой воды, проблема питьевой воды в городе Исмаиллы решена. Проложено много сельских дорог. Подстанция, сданная нами в эксплуатацию вчера, подает электроэнергию не только в Исмаиллинский район, но и в соседние районы. Сейчас подстанция работает всего на 40 процентов мощности. То есть сегодня у нас есть все энергетическое хозяйство для будущего развития Исмаиллинского района.

Вчера я принял участие в открытии ковровой фабрики. Там работой обеспечены 150 женщин, они продолжают искусство ковроткачества, получают хорошую зарплату. То есть таковы сегодняшние реалии Азербайджана. В самых отдаленных местах создается инфраструктура, строятся учебные заведения, прокладываются дороги, газовые линии, чтобы людям жилось удобно. Уверен, что после прокладки дороги, подачи газа число гостей, приезжающих в Лагич – и граждан Азербайджана, и иностранных граждан, – намного увеличится.

Я рад, что нахожусь сегодня с вами. Я неоднократно встречался с лагичцами на различных выставках – в Баку, на мероприятиях Фонда Гейдара Алиева по линии Мехрибан ханум, лагичцы демонстрируют свое искусство в зарубежных странах. Каждый раз они меня приглашали, и я каждый раз говорил, что приеду. Но, еще раз хочу сказать, хотел приехать не с пустыми руками. Еще раз поздравляю вас", - сказал Президент Азербайджана.

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