Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении в Азербайджане закона о государственной дактилоскопической и геномной регистрации

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "О государственной дактилоскопической и геномной регистрации в Азербайджанской Республике" от 29 июня 2018 года.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению законов Азербайджана и актов Президента Азербайджана в соответствие с законом "О государственной дактилоскопической и геномной регистрации в Азербайджанской Республике" и представить их главе государства; обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим законом и проинформировать об этом Президента Азербайджана; подготовить предложения о размерах государственной пошлины, предусмотренной в статьях 8.4 и 15.4 этого закона, и представить его Президенту Азербайджана; в соответствии со статьей 14.6 этого закона утвердить порядок взятия биологического материала для проведения анализа дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), его учета, хранения, использования, выдачи и уничтожения, и проинформировать об этом Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим законом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из данного закона.

Полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренного в статье 14.6 ("Порядок взятия биологического материала для проведения анализа дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), его учета, хранения, использования, выдачи и уничтожения определяется соответствующим органом исполнительной власти") закона "О государственной дактилоскопической и геномной регистрации в Азербайджанской Республике", будет осуществлять Кабинет министров.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с законом "О государственной дактилоскопической и геномной регистрации в Азербайджанской Республике" и проинформировать об этом Кабинет министров.

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